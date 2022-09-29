Политолог Барсуков: бегущие из России мужчины не разобрались в сути мобилизации

Генштаб Вооружённых сил РФ сообщил, что уехавших за границу мужчин, которые состоят на воинском учёте, планируется мобилизовать.

Тем, кто на короткое время покинул Россию, направят повестки по месту регистрации, и мужчины получат их, когда вернутся домой.

Россияне, которые не пришли в военкомат и сознательно избегают получения повестки, будут считаться уклонистами, подлежащими уголовному преследованию, сообщает Om1.ru.

По данным МВД Казахстана, страна будет выдавать России уклонистов, в отношении которых возбуждено уголовное дело. Остальные россияне смогут получить политическое убежище в республике.

Граждане РФ, которые постоянно живут за границей и не состоят на воинском учёте, не будут призываться в рамках частичной мобилизации.

Ранее казахстанское МВД сообщило, что с 21 сентября в страну въехали 98 тысяч россиян. За этот период границу с Грузией пересекли 250 тысяч человек из РФ. Финляндия приняла 43 тысячи граждан России. Хельсинки планирует с 30 сентября закрыть границу с РФ.

Политолога Александр Барсуков считает, что большинство мужчин покидают страну, не успев разобраться в сути частичной мобилизации. Причиной паники являются недосказанность и недопонимание, считает эксперт.