Генштаб Вооружённых сил РФ сообщил, что уехавших за границу мужчин, которые состоят на воинском учёте, планируется мобилизовать.
Тем, кто на короткое время покинул Россию, направят повестки по месту регистрации, и мужчины получат их, когда вернутся домой.
Россияне, которые не пришли в военкомат и сознательно избегают получения повестки, будут считаться уклонистами, подлежащими уголовному преследованию, сообщает Om1.ru.
По данным МВД Казахстана, страна будет выдавать России уклонистов, в отношении которых возбуждено уголовное дело. Остальные россияне смогут получить политическое убежище в республике.
Граждане РФ, которые постоянно живут за границей и не состоят на воинском учёте, не будут призываться в рамках частичной мобилизации.
Ранее казахстанское МВД сообщило, что с 21 сентября в страну въехали 98 тысяч россиян. За этот период границу с Грузией пересекли 250 тысяч человек из РФ. Финляндия приняла 43 тысячи граждан России. Хельсинки планирует с 30 сентября закрыть границу с РФ.
Политолога Александр Барсуков считает, что большинство мужчин покидают страну, не успев разобраться в сути частичной мобилизации. Причиной паники являются недосказанность и недопонимание, считает эксперт.
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