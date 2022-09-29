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Актёр Игорь Скляр не собирается вставать в ряды мобилизованных: "Я кавалерист"

Общество

Народный артист РФ Игорь Скляр прокомментировал слухи о том, что он собирается в числе мобилизованных граждан РФ участвовать в спецоперации на Украине.

Артист пожаловался на то, что его уже "три дня достают" после того, как в Сети появилась его фамилия в списке мобилизованных знаменитостей.

Ранее актриса Мария Шукшина одобрила идею отправить на спецоперацию на Украине тех, кто "кривляется" на российском телевидении.

"Мне прислали какую-то чумовую ссылку, где 50 человек разных артистов — от Шуры до Машкова, я в том числе… Мне 64, вряд ли я подпадаю, у меня военно-учётная специальность — "рядовой-кавалерист", а кавалерии как рода войск сейчас уже нет", — цитирует слова Скляра RT.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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