Актёр Игорь Скляр не собирается вставать в ряды мобилизованных: "Я кавалерист"

Народный артист РФ Игорь Скляр прокомментировал слухи о том, что он собирается в числе мобилизованных граждан РФ участвовать в спецоперации на Украине.

Артист пожаловался на то, что его уже "три дня достают" после того, как в Сети появилась его фамилия в списке мобилизованных знаменитостей.

Ранее актриса Мария Шукшина одобрила идею отправить на спецоперацию на Украине тех, кто "кривляется" на российском телевидении.

"Мне прислали какую-то чумовую ссылку, где 50 человек разных артистов — от Шуры до Машкова, я в том числе… Мне 64, вряд ли я подпадаю, у меня военно-учётная специальность — "рядовой-кавалерист", а кавалерии как рода войск сейчас уже нет", — цитирует слова Скляра RT.