Украина ввела санкции против интернет-издания "Подмосковье Сегодня"

Главный редактор интернет-издания "Подмосковье Сегодня" Илья Попов сообщил, что киевские власти ограничили доступ к СМИ на территории Украины.

"С весны этого года нас атакуют со стороны Европы", — добавил журналист.

По его словам, Киев ввёл санкции против издания после объявления о сборе денег на специальную технику для участников военной спецоперации по принуждению к миру на Украине. В акции принимало участие отделение "Союза десантников" в Московской области, добавили в СМИ.

Ранее журналисты The Wall Street Journal предупредили, что Вашингтон планирует ввести ограничительные меры в отношении российского Агентства по страхованию вкладов.