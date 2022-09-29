Главный редактор интернет-издания "Подмосковье Сегодня" Илья Попов сообщил, что киевские власти ограничили доступ к СМИ на территории Украины.
"С весны этого года нас атакуют со стороны Европы", — добавил журналист.
По его словам, Киев ввёл санкции против издания после объявления о сборе денег на специальную технику для участников военной спецоперации по принуждению к миру на Украине. В акции принимало участие отделение "Союза десантников" в Московской области, добавили в СМИ.
Ранее журналисты The Wall Street Journal предупредили, что Вашингтон планирует ввести ограничительные меры в отношении российского Агентства по страхованию вкладов.
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