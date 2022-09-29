Жители Уфы за три дня отопления заплатят, как за целый месяц

Начало отопительного сезона в Уфе вызвало волну возмущения среди горожан.

Как уточняет mkset.ru, владельцам квартир в домах, не оборудованных общедомовыми приборами учёта тепла, за три дня в сентябре, в течение которых поступало тепло, будет начислена месячная сумма за отопление.

Жители таких домов, зная ситуацию, изначально были против включения подачи тепла в последние дни месяца, потому что за этот срок квартиры всё равно не успевают нормально прогреться.

В администрации горожанам ещё раз пояснили, что если в доме установлен общедомовой прибор учёта тепла, то платить нужно будет по факту, согласно действительно потреблённому количеству тепла. Если же таких приборов нет, то за три дня включённого отопления платить жильцам придётся всё равно как за полный месяц.