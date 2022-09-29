Смольный не в состоянии наладить процедуру частичной мобилизации

Мероприятия по частичной мобилизации в Петербурге, как и в целом по стране, сопровождаются рядом проблем. Основными можно назвать слишком слабые медкомиссии при военкоматах, призыв граждан, не соответствующих объявленным президентом РФ критериям. Но если власти Москвы оперативно реагируют на сообщения о некорректном призыве, терпеливо разъясняя все сложные моменты, петербуржцам приходится выискивать информацию самостоятельно, а также самостоятельно добиваться законного освобождения от мобилизации в случае ошибки военкомата.

Губернатор Александр Беглов еще 21 сентября объявил о создании штаба по мероприятиям частичной мобилизации и возглавил его, но по факту первым на диалог с городом вышел его заместитель — вице-губернатор Кирилл Поляков, и выступил до крайности неудачно. Узнав о 48-летнем петербуржце, призванном на службу, несмотря на необходимость ухаживать за матерью-инвалидом, Поляков лишь сухо сообщил, что "не каждый случай ухода за человеком с инвалидностью является основанием для получения отсрочки от армии", не попытавшись уточнить обстоятельства конкретного гражданина, получившего повестку, и рассмотреть его случай.

Сам Беглов вопросы по мобилизации практически не комментирует и не транслирует от своего имени никакой значимой для подлежащих призыву и их семей информации — так, при посещении мобилизационного пункта в Адмиралтейском районе он не ответил ни на один вопрос по этому поводу. В итоге люди получают информацию об условиях службы, выплатах мобилизованным (решение выделить дополнительную надбавку мобилизованным в Петербурге принято, но сумма пока не уточняется), обмундировании и прочих важнейших вещах из других источников, чем пользуются и антироссийские активисты, снабжая петербуржцев фейками и "подогревая" каждый случай некорректного призыва.

Недостатки работы с информацией Смольный пытается исправлять — пресс-служба запустила чат-бот в Telegram, пригласив граждан задавать вопросы о мобилизации (одновременно сообщив, что власти города активизируют работу по поиску уклоняющихся от призыва, что вряд ли успокоило тех, кто тревожится из-за ошибочной повестки). Губернатор также призвал писать о случаях некорректной мобилизации ему на страницу во "ВКонтакте". Но помня, как администраторы страницы Беглова банят за каждое неудобное высказывание и по менее болезненным вопросам, рассчитывать на честное обсуждение проблем частичной мобилизации и признание ошибок от первого лица в Петербурге вряд ли возможно.