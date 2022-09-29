Николаю Валуеву принесли повестку в военкомат

Депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу среди тяжеловесов Николай Валуев признался, что ему принесли повестку из военкомата.

По словам парламентария, он посетит военкомат сразу по окончанию пленарных недель. Валуев подчеркнул, что не собирается "косить" от призыва, и готов опять вступить в ряды ВС РФ, если в этом будет необходимость.

"Для любопытных опубликую. Рядовой Валуев звания за время работы в ГД РФ не повышал. Родина позовет — пойду. В военкомате буду после пленарных недель", — написал Валуев в своём Telegram-канале.

Депутат добавил к своему посту фото полученной им повестки, в которой он значится как "рядовой".

21 сентября в России по указу Владимира Путина была объявлена частичная мобилизация.