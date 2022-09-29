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Победители детских конкурсов встретились на "Роза Хутор"

Общество

Победители и призеры сразу нескольких детских конкурсов, которые прошли в нашей стране, побывали в горах Сочи, на "Роза Хутор".

Победители детских конкурсов встретились на "Роза Хутор"

На курорт приехали группы детей, ставшие финалистами конкурсов

  • "Россия — родина моя!",
  • "Времен связующая нить",
  • "История моего казачества"
  • и проекта "Большая прогулка".

Все они были организованы совместно с Синодальным отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви.

— Все наши конкурсы были направлены на то, чтобы их участники, ребята в возрасте от 13 лет, смогли лучше познакомиться со своими родными городами, регионами, нашей страной. Всего на участие было подано более 5000 заявок из разных регионов России. Так, творческие проекты "История моего казачества" и "Россия — Родина моя" были предназначены для ребят, которые увлекаются рисованием. Их участники смогли не только проявить свои способности, но и лучше узнать историю страны, — рассказал заведующий сектором мероприятий и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ Иеромонах Трифон (Умалатов).

По итогам творческих конкурсов, их победители, а это около 50 юных художников и их наставники, приехали на курорт "Роза Хутор". Здесь для них был организован специальный пленэр и мастер-классы по многослойной акварели. Под руководством опытных наставников из Академии акварели и изящных искусств имени Сергея Андрияки ребята освоили различные техники и научились писать горные пейзажи.

— Курорт "Роза Хутор" уже несколько лет поддерживает наши образовательные проекты для детей, а поездка в горы для победителей и призеров конкурсов стала доброй традицией. Для ребят из разных регионов — это возможность не только покататься на подъемниках, увидеть красоту природы, но и понять, насколько огромна и разнообразна наша страна, — отметил иеромонах Трифон.

В этом году к художественных конкурсам добавились еще проекты экскурсионной направленности — "Времен связующая нить" и "Большая прогулка". В рамках этих мероприятий ребятам предлагалась почувствовать себя настоящими гидами и разработать маршруты по родным местам. Таким образом они смогли узнать про культурное наследие, музеи, архитектурные и исторические места своей малой родины. Создатели лучших проектов также будут приглашены для защиты своих идей на курорт "Роза Хутор". Здесь для них пройдут специальные мастер-классы по ораторскому искусству, по технологии критического мышления, социальному проектированию и информационному сопровождению проекта.

— Целью наших конкурсов для ребят является формирование уважительного отношения к исследованию культурных, исторических и географических особенностей регионов Российской Федерации с использованием современных медийных инструментов. Во время посещения курорта "Роза Хутор" финалисты конкурсов побывают в уникальном этнографическом комплексе "Моя Россия", где на одной территории собраны павильоны, представляющие 11 регионов нашей страны, — поделился заведующий сектором мероприятий и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ иеромонах Трифон (Умалатов).

Путешествие победителей детских конкурсов на курорт "Роза Хутор" будет продолжаться вплоть до 20 октября. Все проекты были реализованы при поддержке Фонда Президентских грантов, Президентского Фонда культурных инициатив, и грантового фонда Православная инициатива.

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Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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