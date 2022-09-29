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Володин прояснил вопрос о передвижении состоящих на воинском учёте граждан

Общество

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что состоящие на воинском учёте россияне могут свободно передвигаться без соответствующего разрешения военкоматов.

"Поступило разъяснение от Минобороны России. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учёте, не требует разрешения военных комиссариатов", — написал депутат в своём Telegram-канале.

Таким образом, Володин опроверг своё раннее заявление о том, что российское законодательство запрещает гражданам, которые состоят на воинском учете, покидать своё место жительства без разрешения военного комиссариата.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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