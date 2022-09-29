Россияне посоветовали рисовать и играть с питомцами для борьбы с тревогой

Жители Московской области рассказали, как перестать нервничать из-за событий в мире. Психолог Марина Гладышева оценила эффективность предлагаемых методов.

Россияне предложили заниматься любимым делом. Например, рисовать и вышивать. Также граждане посоветовали убираться, играть с домашними животными.

"В психологии такой приём называется компенсацией", — отметила специалист, слова которой приводит интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Эксперт одобрила подобные способы борьбы с тревожными мыслями. Вместе с этим психолог порекомендовала не перегружать себя информацией.