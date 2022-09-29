Жители Московской области рассказали, как перестать нервничать из-за событий в мире. Психолог Марина Гладышева оценила эффективность предлагаемых методов.
Россияне предложили заниматься любимым делом. Например, рисовать и вышивать. Также граждане посоветовали убираться, играть с домашними животными.
"В психологии такой приём называется компенсацией", — отметила специалист, слова которой приводит интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Эксперт одобрила подобные способы борьбы с тревожными мыслями. Вместе с этим психолог порекомендовала не перегружать себя информацией.
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