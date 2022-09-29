Соловьёв поправил Володина: в России не объявлена мобилизация

Телеведущий Владимир Соловьёв взял на себя смелость поправить спикера Госдумы Вячеслава Володина, который заявил, что, согласно 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", все военнообязанные граждане должны получать разрешение военкомата на выезд с места проживания.

У нас не объявлена мобилизация, а объявлена частичная мобилизация, подчеркнул журналист.

И было несколько разъяснений, в том числе и публичных, где было сказано, что не ограничивается перемещение российских граждан и не требуется разрешение военных комиссариатов, добавил он.

Представляю себе, что будет, когда 25 миллионов человек обратятся за такого рода разрешениями в свои военкоматы, заключил Соловьёв.