Володин: закон запрещает выезд из РФ военнообязанным россиянам

Российское законодательство запрещает гражданам, состоящим на воинском учете, покидать своё место жительства без разрешения военного комиссариата, пояснил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Глава российского парламента рассказал, что процесс частичной мобилизации вызвал много вопросов у населения страны, но все проблемы решаются с помощью обратной связи с гражданами.

"Военкоматы признают ошибки. Приводят всё в соответствие с нормативными документами", — заявил Володин.

Он признал, что самый частый вопрос касается выезда за границу мужчин, состоящих на воинском учёте.

Спикер напомнил, что федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" прямо запрещает военнообязанным россиянам выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов.

"Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные", — резюмировал политик.

Ранние в Омском отделении ОНФ рассказали, что с момента начала частичной мобилизации организация получила более 300 обращений от граждан с жалобами на военкоматы.