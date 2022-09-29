Граждане России, которые решили бежать в Казахстан после объявления о частичной мобилизации, проходят суровую школу выживания на границе. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".
Люди строят себе жильё — палатки из веток и полиэтилена, готовят еду в полевых условиях на костре и стойко переносят любые погодные условия.
В итоге из уклонистов получится несколько тысяч закалённых бойцов, которых можно сразу мобилизовать в спецназ, считает издание.
Добавим, жительницы Казахстана стали предлагать в соцсетях россиянам заключить фиктивный брак для ускоренного получения гражданства страны за определённую плату.
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Посольство США в РФ призвало американских граждан не посещать Россию, а тех, кто уже в стране — немедленно покинуть её.