Арестович пригрозил мобилизованным россиянам: "Здравствуйте 18 HIMARS"

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина не боится мобилизованных россиян. Военный аналитик заверил, что ему "по-человечески жалко" граждан РФ.

Арестович сказал, что, по его ощущениям, ВСУ не будет сентиментальничать с россиянами, так как ВСУ ударят по ним раньше, чем мобилизованные пересекут границу с Украиной.

"Весь праведный гнев ВСУ обрушится на головы тем, кто будет пересекать границу с оружием в руках", — написал помощник Зеленского в своём микроблоге.

Военный обозреватель отметил, что снарядам HIMERS всё равно, насколько ты не хотел мобилизироваться.

"Обстреляют на территории Белоруссии или Белгорада. Здравствуйте 18 HIMARS!" — сказал Арестович, намекая на то, что Украина получит от США 18 новых установок РСЗО HIMARS в рамках нового пакета военной помощи.

Ранее Алексей Арестович выразил уверенность в том, что ВСУ будут встречать с цветами в Крыму, Краснодаре и Ростове.