Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина не боится мобилизованных россиян. Военный аналитик заверил, что ему "по-человечески жалко" граждан РФ.
Арестович сказал, что, по его ощущениям, ВСУ не будет сентиментальничать с россиянами, так как ВСУ ударят по ним раньше, чем мобилизованные пересекут границу с Украиной.
"Весь праведный гнев ВСУ обрушится на головы тем, кто будет пересекать границу с оружием в руках", — написал помощник Зеленского в своём микроблоге.
Военный обозреватель отметил, что снарядам HIMERS всё равно, насколько ты не хотел мобилизироваться.
"Обстреляют на территории Белоруссии или Белгорада. Здравствуйте 18 HIMARS!" — сказал Арестович, намекая на то, что Украина получит от США 18 новых установок РСЗО HIMARS в рамках нового пакета военной помощи.
Ранее Алексей Арестович выразил уверенность в том, что ВСУ будут встречать с цветами в Крыму, Краснодаре и Ростове.
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