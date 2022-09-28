В ГД высказались об отказе Швейцарии выдать визу шахматисту Карпову: "Обидно"

Председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищёв объяснил, почему шахматист Анатолий Карпов не должен попадать в санкционные списки.

Представитель ГД возмущён таким отношением к прославленному шахматисту, которому отказали в выдаче визу для участия в показе фильма "Чемпион мира" в женевской штаб-квартире ООН.

Ранее чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал, в силах ли шахматист обмануть компьютерную программу, обученную играть в шахматы.

"Анатолий Карпов является величайшим шахматистом современности, неоднократным чемпионом мира, про которого пишут книги и снимают фильмы, такой легендарный человек не должен попадать в санкционные списки", — цитирует слова Дмитрия Свищёва NEWS.ru.

Свищев считает, что европейцев не устраивает то, что Карпов является депутатом Госдумы РФ.

"Некоторые восхищающиеся им швейцарцы поставили Карпова в список санкционных россиян. Странно, удивительно и обидно за них. Такой человек не должен попадать под санкции", — выразил своё мнение член Госдумы.