Председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищёв объяснил, почему шахматист Анатолий Карпов не должен попадать в санкционные списки.
Представитель ГД возмущён таким отношением к прославленному шахматисту, которому отказали в выдаче визу для участия в показе фильма "Чемпион мира" в женевской штаб-квартире ООН.
Ранее чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал, в силах ли шахматист обмануть компьютерную программу, обученную играть в шахматы.
"Анатолий Карпов является величайшим шахматистом современности, неоднократным чемпионом мира, про которого пишут книги и снимают фильмы, такой легендарный человек не должен попадать в санкционные списки", — цитирует слова Дмитрия Свищёва NEWS.ru.
Свищев считает, что европейцев не устраивает то, что Карпов является депутатом Госдумы РФ.
"Некоторые восхищающиеся им швейцарцы поставили Карпова в список санкционных россиян. Странно, удивительно и обидно за них. Такой человек не должен попадать под санкции", — выразил своё мнение член Госдумы.
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