Новицкий: на экстрадицию уехавших россиян за рубеж шансов немного

Возможная экстрадиция уехавших россиян в другие государства может состояться только в случае международного или двухстороннего соглашения о том, что решение судов каждой из стран признаётся взаимно. Об этом заявил президент Российской секции Международного общества прав человека, правозащитник Владимир Новицкий в беседе с Pravda.Ru.

Для этого должно быть соответствующее судебное решение в отношении конкретного человека, объяснил он.

"В данном случае он должен быть привлечён к ответственности от военной службы. Если это произошло, то он должен получить уведомление о том, что призван на сбор или на военную службу, или мобилизован", — отметил Новицкий.

Также необходимо подтверждение получения повестки. Однако если документа нет, то следует найти этого человека и направить ему уведомление, указал правозащитник. Более того, следует заочно привлечь его к ответственности в соответствии с новыми законами. Только после этого можно обращаться через соответствующие структуры Министерства иностранных дел страны, где находится лицо, которое подлежит выдаче. Затем государство решает, грозит ли экстрадиция жизни и здоровью этого человека.

"Поскольку здесь речь идёт о вероятности призыва на военную службу в целях спецоперации, то здесь есть риски для жизни и здоровья, поэтому, на самом деле, шансов на выдачу таких лиц немного", — заключил собеседник Pravda.Ru.