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Диетолог Соломатина: киноа становится популярным продуктом у сторонников ЗОЖ

Общество

Сторонники здорового образа жизни всё чаще стали выбирать киноа. Это ценный продукт для организма человека. Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина раскрыла полезные свойства киноа.

Диетолог Соломатина: киноа становится популярным продуктом у сторонников ЗОЖ

"Киноа — это даже не крупа, хотя очень похоже по виду на гречку, а по вкусу — на рис. На самом деле киноа ближе к свёкле. Это продукт сейчас стал очень модным. Он не содержит глютена, имеет очень высокую питательную ценность и долго поддерживает чувство сытости. Содержит много белка, калия, кальция, клетчатки и очень много фосфора. По количеству фосфора киноа может сравниться с рыбой. К тому же у него низкий гликемический индекс", — сообщил специалист в беседе с Радио 1.

Однако цена киноа многих останавливает от покупки данной зерновой культуры. Диетолог предложила альтернативу. Гречка и бурый рис очень близки по составу к киноа, поэтому ими смело можно заменить экзотический продукт, который не выращивают в России.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Наталия Красовская
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