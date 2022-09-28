Диетолог Соломатина: киноа становится популярным продуктом у сторонников ЗОЖ

Сторонники здорового образа жизни всё чаще стали выбирать киноа. Это ценный продукт для организма человека. Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина раскрыла полезные свойства киноа.

"Киноа — это даже не крупа, хотя очень похоже по виду на гречку, а по вкусу — на рис. На самом деле киноа ближе к свёкле. Это продукт сейчас стал очень модным. Он не содержит глютена, имеет очень высокую питательную ценность и долго поддерживает чувство сытости. Содержит много белка, калия, кальция, клетчатки и очень много фосфора. По количеству фосфора киноа может сравниться с рыбой. К тому же у него низкий гликемический индекс", — сообщил специалист в беседе с Радио 1.

Однако цена киноа многих останавливает от покупки данной зерновой культуры. Диетолог предложила альтернативу. Гречка и бурый рис очень близки по составу к киноа, поэтому ими смело можно заменить экзотический продукт, который не выращивают в России.