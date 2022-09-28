Принят закон о кредитных каникулах для мобилизованных: ипотека подождёт бойца

Госдума приняла закон о предоставлении кредитных каникул для мобилизованных граждан и членов их семей. Погасить кредит, согласно новому закону, теперь можно после возвращения с СВО.

Сообщается, что кредитные каникулы предоставляются по займам, потребительским кредитам и ипотеке.

Уточняется, что мобилизованные граждане, контрактники и прочие участники СВР могут приостановить исполнение своих обязательств по договору кредита или займа. Такое же право получат члены их семей. Кредитные каникулы длятся весь срок мобилизации, участия в СВО или контакта. Срок продлевается в случае ранения, контузии или болезни участника боевых действий.

В случае же гибели мобилизованного или получения им первой группы инвалидности обязательства по кредитам будут прекращены как для пострадавшего участника СВО, так и для членов его семьи. Закон предусматривает в таком случае полное списание кредитов, займов и выплат по ипотеке.

Ранее депутат Виталий Милонов настаивает на полной кредитной амнистии к мобилизованным.