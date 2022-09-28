От частичной мобилизации по закону освобождаются только штатные сотрудники предприятий. В то же время, те, кто работает по договору ГПХ, подлежат частичной мобилизации.
Этот нюанс разъясняется на портале "Объясняем.рф".
"Бронь может быть закреплена только за должностью, которую занимает штатный сотрудник предприятия", — уточняется на ресурсе.
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