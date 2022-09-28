От частичной мобилизации освобождаются только штатные сотрудники

От частичной мобилизации по закону освобождаются только штатные сотрудники предприятий. В то же время, те, кто работает по договору ГПХ, подлежат частичной мобилизации.

Этот нюанс разъясняется на портале "Объясняем.рф".

"Бронь может быть закреплена только за должностью, которую занимает штатный сотрудник предприятия", — уточняется на ресурсе.