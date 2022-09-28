Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Сенатор: для присоединения регионов к РФ необходимо изменить Конституцию
В Белгородской области сдетонировал боеприпас
Движение судов приостановлено в Босфоре
Кадры ближнего боя: боец союзных сил против группы боевиков ВСУ
Награды — не поспевают за казаками…
Кадыров: союзные силы отразили атаку ВСУ в селе Спорное в ДНР
Гастроэнтеролог: жвачка улучшает память и способность концентрировать внимание
Премьер Польши предупредил поляков о трудной зиме
От частичной мобилизации освобождаются только штатные сотрудники

Омбудсмен Москвы Потяева предложила освободить от мобилизации отцов троих детей

Общество

По мнению уполномоченного по правам человека по Москве Татьяны Потяевой, отцы троих детей должны быть освобождены от частичной мобилизации.

Потяева рассказала в беседе с РИА Новости, что поскольку многодетная семья начинается с трёх детей, было бы правильно освободить от мобилизации отцов таких семейств, хотя на данный момент нельзя мобилизовать отцов, имеющий четыре ребёнка.

"Думаю о том, что если в целом многодетность, получение мер социальной поддержки начинаются в семье, когда у нее три ребенка, то, может быть, и здесь было бы правильно освобождать от мобилизации в связи с многодетностью", — заявила Потяева.

Омбудсмен добавила, что они будут работать над этим вопросом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
ВСУ остались без зимней боевой экипировки из-за мобилизации на Украине

С наступлением холодов в рядах украинской армии назрела проблема нехватки зимнего обмундирования.

ВСУ остались без зимней боевой экипировки из-за мобилизации на Украине
Глава ВГА Сальдо: объявления независимости Херсонской области не будет
Мир. Новости мира
Глава ВГА Сальдо: объявления независимости Херсонской области не будет
Силовые структуры
Союзные войска взяли в плен военных ВСУ, участвовавших в штурме Красного Лимана
Силовые структуры
Стрелков заявил, что РФ проведёт несколько волн мобилизации
Любовь Степушова Уклонист от мобилизации приехал в Казахстан. Перспективы жизни — изгой Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 28 сентября: знаменитые Весы Соломон Соловьев Андрей Николаев Ядерное сдерживание: что мешает победе России на Украине Андрей Николаев
Власть
Референдумы по присоединению к РФ состоялись. Дальнейший сценарий известен
Мир. Новости мира
При взрывах "Северных потоков" замечены корабли и диверсанты НАТО
Залужный заявил, что текущим конфликтом борьба РФ и Украины не завершится
Силовые структуры
Залужный заявил, что текущим конфликтом борьба РФ и Украины не завершится
Последние материалы
Омбудсмен Москвы Потяева предложила освободить от мобилизации отцов троих детей
Хазин: взрыв на газопроводах — объявление войны Германии
Сотрудница РАН перевела якобы работнику Центробанка РФ почти полмиллиона рублей
Fox News: трубы "Северного потока" могли подорвать по приказу Байдена
Военком Алтая: в мобилизации по ошибке часто виноваты сами россияне
Астрологи: Овен, Лев, Рыбы и ещё три знака зодиака — самые злопамятные
В ДНР сообщили о новом обстреле Донецка со стороны ВСУ
Красный Лиман: в эйфории приобретения территорий Россия может их потерять
Пьяная жительница Нижнего Тагила проехалась на капоте и сломала ногу
Народная милиция ЛНР: союзные силы по-прежнему контролируют Красный Лиман
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников