Омбудсмен Москвы Потяева предложила освободить от мобилизации отцов троих детей

По мнению уполномоченного по правам человека по Москве Татьяны Потяевой, отцы троих детей должны быть освобождены от частичной мобилизации.

Потяева рассказала в беседе с РИА Новости, что поскольку многодетная семья начинается с трёх детей, было бы правильно освободить от мобилизации отцов таких семейств, хотя на данный момент нельзя мобилизовать отцов, имеющий четыре ребёнка.

"Думаю о том, что если в целом многодетность, получение мер социальной поддержки начинаются в семье, когда у нее три ребенка, то, может быть, и здесь было бы правильно освобождать от мобилизации в связи с многодетностью", — заявила Потяева.

Омбудсмен добавила, что они будут работать над этим вопросом.