По мнению уполномоченного по правам человека по Москве Татьяны Потяевой, отцы троих детей должны быть освобождены от частичной мобилизации.
Потяева рассказала в беседе с РИА Новости, что поскольку многодетная семья начинается с трёх детей, было бы правильно освободить от мобилизации отцов таких семейств, хотя на данный момент нельзя мобилизовать отцов, имеющий четыре ребёнка.
"Думаю о том, что если в целом многодетность, получение мер социальной поддержки начинаются в семье, когда у нее три ребенка, то, может быть, и здесь было бы правильно освобождать от мобилизации в связи с многодетностью", — заявила Потяева.
Омбудсмен добавила, что они будут работать над этим вопросом.
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