В Федеральной службе судебных приставов решено приостановить взыскание задолженностей с граждан РФ, которые были мобилизованы.
Мобилизованные граждане могут подать заявление о приостановке взыскания с них долгов прямо на призывных пунктах.
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