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ФССП не будет взыскивать задолженности с мобилизованных россиян

Общество

В Федеральной службе судебных приставов решено приостановить взыскание задолженностей с граждан РФ, которые были мобилизованы.

Мобилизованные граждане могут подать заявление о приостановке взыскания с них долгов прямо на призывных пунктах.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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