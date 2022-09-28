ФССП не будет взыскивать задолженности с мобилизованных россиян

В Федеральной службе судебных приставов решено приостановить взыскание задолженностей с граждан РФ, которые были мобилизованы.

Мобилизованные граждане могут подать заявление о приостановке взыскания с них долгов прямо на призывных пунктах.