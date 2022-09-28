Глава Минцифры Шадаев: у властей нет планов запретить YouTube

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, власти РФ не собираются запрещать в стране видеохостинг YouTube, владельцем которого является компания Google.

"У нас по-прежнему нет планов закрывать YouTube", — сказал Шадаев, которого цитирует пресс-служба ведомства.

В июне Шадаев отмечал, что YouTube сохраняет в России лидерство по мобильному трафику.