По словам главы Минцифры Максута Шадаева, власти РФ не собираются запрещать в стране видеохостинг YouTube, владельцем которого является компания Google.
"У нас по-прежнему нет планов закрывать YouTube", — сказал Шадаев, которого цитирует пресс-служба ведомства.
В июне Шадаев отмечал, что YouTube сохраняет в России лидерство по мобильному трафику.
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