Старовойт: громкие звуки в Курской области связаны с работой авиации

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, причиной громких звуков, встревоживших местных жителей, стала работа авиации Минобороны.

Старовойт подчеркнул в своём Telegram-канале, что никаких оснований для беспокойства в этом плане нет, ситуация находится под контролем.