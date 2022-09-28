По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, причиной громких звуков, встревоживших местных жителей, стала работа авиации Минобороны.
Старовойт подчеркнул в своём Telegram-канале, что никаких оснований для беспокойства в этом плане нет, ситуация находится под контролем.
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С наступлением холодов в рядах украинской армии назрела проблема нехватки зимнего обмундирования.