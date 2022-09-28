Политолог Михайлов: тех, кто завышает цены на военные товары, надо наказывать

По мнению политолога Евгения Михайлова, торговцев, которые пользуются сегодняшней непростой ситуацией и завышают цены на военное оборудование, нужно подвергать суровому наказанию.

Как уточнило издание rostovgazeta.ru, цены на берцы в ростовских магазинах всего за пару дней подскочили с трёх до 10 тысяч рублей.

Эксперт уверен, что закрывать магазины, торгующие военным снаряжением, не стоит, а вот штрафовать их или даже заводить на них уголовные дела — очень даже нужно.

"Закрывать такие магазины, конечно же, нельзя. Они нам нужны, поскольку еще много воинов не обуты и не одеты. Но наказывать таких торговцев необходимо. Нужен жесткий контроль, с наложением штрафов. А при вопиющих случаях — вплоть до уголовной ответственности", — высказал мнение Михайлов.

Эксперт добавил, что стоимость импортных товаров военного назначения в магазинах осталась такой же заоблачной, как и была до этого, а вот на продукцию российских производителей цены резко взлетели вверх.