На Украине высказались о смерти Моисеева: "Ушёл подпевать Кобзону"

На 69-м году жизни умер хореограф, танцор и певец Борис Моисеев. На Украине это печальное событие не прошло незамеченным, сообщает EADaily.

На Украине считали, что после начала спецоперации на Украине Борис Моисеев переселится в Латвию, следуя примеру Чулпан Хаматовой. Артист, однако, остался в России.

В украинский пабликах активно комментируют кончину друга Аллы Пугачёвой.

"Ушёл подпевать Кобзону!" — пишут в Сети.

В целом образ артиста украинцы оценивают положительно.

"Он был незаурядным артистом. Рос без отца, сам себя сделал как артист и как человек. Наверное, не тот образ выбрал в 1990-х годах, но в нем реально преуспел", — гласит пост о Моисееве в Telegram-канале "Беспощадная Россия".

Ранее Алла Пугачёва трогательно попрощалась с Моисеевым, с которым её связывала тесная дружба.