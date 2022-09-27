Шукшина поддержала идею мобилизовать артистов: Баскова — сестрой милосердия

Мария Шукшина одобрила идею отправить на спецоперацию на Украине тех, кто "кривляется" на российском телевидении. Опубликованная статья называется "Кому mobilis, а кому comedy club".

Актриса разместила в своём микроблоге публикацию автора Дмитрия Казакова.

"В субботу вечером дай, думаю, включу телевизор. Не то, чтобы я рассчитывал обнаружить там примеряющего портянки Медведева-младшего или Баскова в качестве сестры-милосердия, но какой-то отзвук происходящего думал узреть", — гласит текст статьи.

Автор материала удивляется тому, что по Первому канала идёт КВН, а Константин Эрнст сидит в жюри юмористического конкурса. Обратил он внимание и на передачу "Аватар", где в жюри не было Филиппа Киркорова, а был только Сергей Лазарев.

"На сцене кривляется, блин, какой-то виртуальный двойник Старика Хоттабыча. На толику средств, затраченных на постановку, можно экипировать несколько десантных батальонов", — пишет Казаков.

Даже футбольный матч навёл автора публикации на мысли о частичной мобилизации.

"Сборная России выглядит на фоне Киргизии вполне боеспособной. Мечта военкома", — делится мыслями Казаков, с публикацией которого выразила согласие актриса Мария Шукшина.

Ранее Иван Охлобыстин рассказал, что в случае мобилизации артистов Михаил Пореченков пойдёт первым.