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Музыкальный критик Бабичев о смерти Моисеева: "Любил удивлять на грани эпатажа"

Общество

Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с Pravda.Ru назвал покойного Бориса Моисеева артистом с большой буквы.

Музыкальный критик Бабичев о смерти Моисеева: "Любил удивлять на грани эпатажа"

Бабичев отметил, что вокальные способности Бориса Моисеева были "достаточно узкими", однако это компенсировалось энергетикой и харизмой артиста.

"Он большой внутренней силой восполнял отсутствие таланта вокального", — отметил музыкальный критик.

Знаток российской музыкальной культуры сказал, что из-за болезни Моисеева в 2010 году эстрада РФ многое потеряла, так как артист был полон творческих планов.

"Он любил удивлять, где-то даже на грани эпатажа, какого-то скандала постоянно себя демонстрировать. И, в принципе, он понимал, что отдача от публики, от аудитории отличная", — выразил свою точку зрения Бабичев.

Музыкальный критик рассказал, что Борис Моисеев был лёгок на подъём и охотно отзывался на приглашение принять участие в проектах, которые были ему интересны.

"Меня поразило то, что уже после первого инсульта в 2012 году он нашел в себе силы и сделал такое мини-турне. Он сначала посетил "Славянский базар", потом Crimea Music Fest. Тогда был такой фестиваль Ротару и Пугачёвой, совместный проект в Крыму", — вспомнил Бабичев.

Ранее певец Вячеслав Малежик высказался о кончине Бориса Моисеева.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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