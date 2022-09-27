Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с Pravda.Ru назвал покойного Бориса Моисеева артистом с большой буквы.
Бабичев отметил, что вокальные способности Бориса Моисеева были "достаточно узкими", однако это компенсировалось энергетикой и харизмой артиста.
"Он большой внутренней силой восполнял отсутствие таланта вокального", — отметил музыкальный критик.
Знаток российской музыкальной культуры сказал, что из-за болезни Моисеева в 2010 году эстрада РФ многое потеряла, так как артист был полон творческих планов.
"Он любил удивлять, где-то даже на грани эпатажа, какого-то скандала постоянно себя демонстрировать. И, в принципе, он понимал, что отдача от публики, от аудитории отличная", — выразил свою точку зрения Бабичев.
Музыкальный критик рассказал, что Борис Моисеев был лёгок на подъём и охотно отзывался на приглашение принять участие в проектах, которые были ему интересны.
"Меня поразило то, что уже после первого инсульта в 2012 году он нашел в себе силы и сделал такое мини-турне. Он сначала посетил "Славянский базар", потом Crimea Music Fest. Тогда был такой фестиваль Ротару и Пугачёвой, совместный проект в Крыму", — вспомнил Бабичев.
Ранее певец Вячеслав Малежик высказался о кончине Бориса Моисеева.
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