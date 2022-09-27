Публикация материалов о дочерях Беглова вызвала панику в Смольном

После серии материалов о личной жизни губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которые касались его дочерей, юридическому комитету Смольного дано поручение разобраться с публикациями и при необходимости принять меры к журналистам, опубликовавшим материалы.

Расследования о жизни дочерей Беглова спровоцировали проведение совещания в Смольном, на котором юристам администрации города было дано поручение привлечь журналистов к ответственности за распространение личной информации. По информации источников, знакомых с ситуацией, речь даже шла об отправке журналистов на мобилизационные мероприятия в рамках СВО вне зависимости от того, подпадают ли корреспонденты под действие частичной мобилизации.

Напомним, журналисты проекта "Политонлайн" провели расследование и установили, как живут дочери губернатора Петербурга. Так, они сообщили, что нотариус Юлия Белова — замужем за заместителем генерального директора по общим вопросам в компании "Газпром трансгаз Санкт-Петербург". У Юлии Беловой есть в собственности квартира в элитном ЖК "Парадный квартал" в центре города, рыночная цена которой достигает более 100 млн рублей.

Еще одна дочь Александра Беглова, Ольга Кудряшова, является доцентом СПбГУ на кафедре Конституционного права. Большой интерес представляет самая младшая дочь губернатора Александра, которая, по информации журналистов, проживает на Лазурном берегу Франции и не отказывает себе в роскоши.