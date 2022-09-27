В школе Уфы открылся участок военкомата

На одной из школ Уфы под номером 45 разместился участок военкомата, что вызвало естественную обеспокоенность родителей учеников.

Как отмечает mkset.ru, тревога родных и близких школьников вызвана трагедией в ижевском учебном заведении, где психически больной человек открыл стрельбу по детям.

"Как такое возможно? Вчерашняя трагедия в Ижевске ничему не учит, похоже! В школе дети учиться должны, а не мужчин с улицы принимать. От лица родителей прошу немедленно принять меры! Рядом здание полиции, размещайте там, а не рядом с нашими детьми!", — написала одна из мам учеников в соцсетях.

В самой школе журналистам так и не объяснили, каким образом участок военного комиссариата оказался размещён в учебном заведении. Местные власти — Минобразования Башкирии, городская администрация и республиканский военкомат — ситуацию тоже никак не прояснили.

По последним данным, табличка военкомата со здания школы была снята, однако означает ли это, что в учебном заведении больше не будет размещаться пункт приёма по повесткам — пока не ясно.