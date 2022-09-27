Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
ВС РФ и НМ ДНР взяли в плен штурмовавших Красный Лиман военных ВСУ
Стрелков заявил, что РФ проведёт несколько волн мобилизации
Наблюдатель назвал фашизмом возможное введение санкций ЕС за референдумы
Экс-сотрудник Белого дома: молитесь, чтобы Путин спас мир от ядерной войны
Ищенко озвучил сценарии конца Украины: "Поделить между соседями или уничтожить"
Военные ВСУ отступили под Первомайским, бросив БМП и сослуживцев
Желающим уехать из страны россиянам предложили сделать это на яхтах
Коротченко считает, что Лиз Трасс отдала приказ на подрыв "Северного потока"
Приём психоактивных препаратов может привести Зеленского к потере носа

Банки спишут кредиты мобилизованных граждан в случае их гибели, заявил депутат

Общество

Председатель комитет Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что банки за свой счёт спишут кредиты и ипотеки мобилизованных граждан, которые погибнут или получат первую группу инвалидности в ходе спецоперации на Украине.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что мобилизованные россияне смогут погасить ипотеку из средств, выплаченных им за участие в спецоперации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Мир. Новости мира
NYT: Шольц вышел из себя после заявления Кулебы про страх Берлина

Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.

NYT: Шольц вышел из себя после заявления Кулебы про страх Берлина
Подоляка заявил, что критическая фаза сражения за Красный Лиман миновала
Силовые структуры
Подоляка заявил, что критическая фаза сражения за Красный Лиман миновала
Мир. Новости мира
Риттер: после референдумов СВО будет направлена на уничтожение угрозы самой РФ
Мир. Новости мира
Зеленский отдал приказ о новом наступлении ВСУ в ходе заседания Ставки
Любовь Степушова Референдумы по присоединению к РФ состоялись. Дальнейший сценарий известен Любовь Степушова Анастасия Жукова В Китае запускают массовое производство робокотов Анастасия Жукова Сергей Лебедев Пражская весна была ярко окрашена в цвета НАТО Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
Бросивший семью ради украинки Каркадым британец выгнал её через четыре месяца
Силовые структуры
Климовский: ядерное оружие для удара по РФ Киев может взять у Израиля или КНДР
ВС РФ уничтожили резервы ВСУ в Харькове и Харьковской области
Силовые структуры
ВС РФ уничтожили резервы ВСУ в Харькове и Харьковской области
Последние материалы
Стрелков заявил, что РФ проведёт несколько волн мобилизации
Банки спишут кредиты мобилизованных граждан в случае их гибели, заявил депутат
Экс-сотрудник Белого дома: молитесь, чтобы Путин спас мир от ядерной войны
Наблюдатель назвал фашизмом возможное введение санкций ЕС за референдумы
Ищенко озвучил сценарии конца Украины: "Поделить между соседями или уничтожить"
Военные ВСУ отступили под Первомайским, бросив БМП и сослуживцев
Желающим уехать из страны россиянам предложили сделать это на яхтах
Коротченко считает, что Лиз Трасс отдала приказ на подрыв "Северного потока"
Приём психоактивных препаратов может привести Зеленского к потере носа
ЕС пригрозил иностранным наблюдателям на референдумах в Донбассе санкциями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников