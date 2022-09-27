Банки спишут кредиты мобилизованных граждан в случае их гибели, заявил депутат

Председатель комитет Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что банки за свой счёт спишут кредиты и ипотеки мобилизованных граждан, которые погибнут или получат первую группу инвалидности в ходе спецоперации на Украине.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что мобилизованные россияне смогут погасить ипотеку из средств, выплаченных им за участие в спецоперации.