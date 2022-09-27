Трошев призвал доверять только официальным источникам

Председатель общественной организации "Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов", Герой России Андрей Трошев призвал желающих получать достоверную информацию, следить только за официальными источниками.

Журналисты нашей редакции задали ему вопрос, касающейся распространяемой в социальных сетях информации о "ЧВК Вагнера".

"Сейчас по различным неофициальным источникам распространяется информация о том, что якобы граждане подлежащие мобилизации или получившие повестку в Вооруженные силы принимаются в группу Вагнера. Это так?" — спросили корреспонденты.

Трошев ответил нам:

"Следите только за официальными источниками!"