Омск накрыл первый снег

Конец сентября удивил жителей Омска первым снегом. Жители города делятся в соцсетях фото и видео пейзажей, припорошенных первыми белоснежными хлопьями.

Как пишет gorod55.ru, жители Омской области увидели первый снег днём раньше. Об этом рассказали обитатели Саргатского и Крутинского районов.

Первый снег выпал в регионе на фоне резкого похолодания, о котором заранее предупреждали метеорологи. Дальше, по их прогнозам, погода будет очень нестабильной: в течение недели столбик термометра будут показывать от -4 до +9 градусов.