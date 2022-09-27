Мобилизация по ошибке: жителя Волгограда отпустили домой

В то время, как в стране проводится частичная мобилизация, в Волгограде отпустили 44-летнего Сергея Сапегина, который по ошибке был призван на службу. Жалобу в призывную комиссию, которая была рассмотрена в короткий срок, направила его жена.

"Специалисты запросили информацию в военном комиссариате Дзержинского и Центрального районов. Прошедшая проверка показала, что волгоградец действительно не подлежит призыву", — пишет novostivolgograda.ru.

К слову, для обращений жителей Волгограда по вопросам частичной мобилизации создан специальный Telegram-бот.