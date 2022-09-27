Сенатор Ковитиди: Правительство РФ разъяснит военкомам категории призываемых лиц

Российские военкоматы старались оперативно выполнить указ президента о частичной мобилизации, поэтому часто повестки получали те, кто не подходит под требования Минобороны РФ. Так сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала Pravda.Ru новости о сотнях ошибочно призванных мужчин.

Чтобы высшие должностные лица субъектов Российской Федерации — губернаторы — качественно исполнили указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации, необходимо наличие подробного разъясняющего постановления Правительства РФ, считает Ковитиди. Она пояснила, что такой документ уже находится в разработке у профильных министерств.

"В настоящий период времени такое постановление правительства готовится, вскоре будет принято и передано в субъекты", — уточнила сенатор.

По её словам, ошибки на момент начала частичной мобилизации объясняются тем, что всё приходилось делать "буквально с колёс". Политик заверила, что все ошибочно призванные уже вернулись домой.

Ранее глава Рузского городского округа Николай Пархоменко рассказал, что поспособствовал возвращению домой отца пятерых детей, которому прислали повестку в рамках частичной мобилизации.