Мошенники стали предлагать россиянам купить разрешение на выезд из страны

Мошенники уже придумали схему наживы на россиянах, которые хотят уехать из страны, чтобы не попасть под частичную мобилизацию. Они предлагают купить за 27 тысяч рублей разрешение на выезд, сообщили в службе безопасности Сбера.

Своих жертв преступники находят на тематических чатах и форумах, которые посвящены выезду из России. Желающим предлагается оформить "белый билет" или справку о непригодности к военной службе за двое суток.

Клиенту нужно прислать фотографию и ксерокопию паспорта. После получения обязательной предоплаты на указанные реквизиты, мошенники перестают выходить на связь, а клиент теряет не только деньги, но и компрометирует свои персональные данные.

Как заявил зампред правления Сбербанка Сергей Кузнецов, в распространении информации, призванной вывести из равновесия людей и заставить их совершать необдуманные поступки, мошенники участвуют специально.