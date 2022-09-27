Мошенники уже придумали схему наживы на россиянах, которые хотят уехать из страны, чтобы не попасть под частичную мобилизацию. Они предлагают купить за 27 тысяч рублей разрешение на выезд, сообщили в службе безопасности Сбера.
Своих жертв преступники находят на тематических чатах и форумах, которые посвящены выезду из России. Желающим предлагается оформить "белый билет" или справку о непригодности к военной службе за двое суток.
Клиенту нужно прислать фотографию и ксерокопию паспорта. После получения обязательной предоплаты на указанные реквизиты, мошенники перестают выходить на связь, а клиент теряет не только деньги, но и компрометирует свои персональные данные.
Как заявил зампред правления Сбербанка Сергей Кузнецов, в распространении информации, призванной вывести из равновесия людей и заставить их совершать необдуманные поступки, мошенники участвуют специально.
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