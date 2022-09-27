Перечень профессий, не подпадающих под критерии частичной мобилизации, следует дополнить. Об этом заявила депутат Госдумы Яна Лантратова.
Как сообщает РИА Новости, парламентарий попросила главу Минобороны РФ Сергея Шойгу предоставить отсрочку педагогам начальной и средней школ. По её словам, образовательный процесс в стране должен осуществляться непрерывно.
Кроме того, Лантратова добавила, что в образовательных учреждениях РФ не хватает учителей-мужчин, которые ведут такие предметы, как информатика, физическая культура и труд.
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