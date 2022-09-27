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Минцифры: 195 IT-специальностей подходят для отсрочки от частичной мобилизации

Общество

Представители Минцифры РФ обнародовали перечень IT-специальностей, которые подходят под критерии отсрочки от частичной мобилизации.

В ведомстве сообщили, что в этот список вошли 195 профессий и направлений подготовки в сфере компьютерных наук и связи. Как пояснили в пресс-службе Минцифры, документ был подготовлен после переговоров с системообразующими компаниями.

При этом подчёркивается, что право на отсрочку могут получить сотрудники IT-предприятий, выполняющие "критически важные функции".

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Наталия Красовская
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