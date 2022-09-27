Бесконечные обстрелы и гибель мирных жителей, террор и огромное давление на наблюдателей за выборами из стран ЕС — так проходят референдумы в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях Украины. Однако явка избирателей высока везде.
Особенно сильно "давили" украинские спецслужбы и военные в предпоследний — четвёртый — день референдумов.
Информационное агентство ТАСС сообщает о продолжающихся угрозах в адрес организаторов референдума и местных администраций. Избирательные участки, как, например, в городе Рубежное, подвергаются прямому обстрелу. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, было два случая, когда члены "летучих избирательных комиссий " получили ранения.
Несмотря на это, явка на референдуме о присоединении к Российской Федерации составила:
Таким образом, всенародное голосование может быть зарегистрировано как состоявшееся.
Международные наблюдатели из ЕС и США, Сербии, Бразилии, Южной Африки, Венесуэлы и Египта присутствуют на референдумах и подтверждают, что процесс в целом проходит без нарушений.
Независимая журналистка Соня ван ден Энде из Нидерландов в беседе с ТАСС прокомментировала своё впечатление от референдума в ЛНР:
"Я вижу свободное волеизъявление людей, всё прозрачно. В западных СМИ всё изображается так, что референдум проводится под давлением, что солдаты с автоматами заставляют людей голосовать, но я не вижу здесь ничего подобного. Всё законно".
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