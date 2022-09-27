Террор и обстрелы: референдумы на освобождённых территориях. День четвёртый

Бесконечные обстрелы и гибель мирных жителей, террор и огромное давление на наблюдателей за выборами из стран ЕС — так проходят референдумы в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях Украины. Однако явка избирателей высока везде.

Особенно сильно "давили" украинские спецслужбы и военные в предпоследний — четвёртый — день референдумов.

Информационное агентство ТАСС сообщает о продолжающихся угрозах в адрес организаторов референдума и местных администраций. Избирательные участки, как, например, в городе Рубежное, подвергаются прямому обстрелу. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, было два случая, когда члены "летучих избирательных комиссий " получили ранения.

Несмотря на это, явка на референдуме о присоединении к Российской Федерации составила:

в Донецкой Народной Республике по итогам трёх дней — 86,89%;

в Луганской Народной Республике — 83,61%;

в Запорожской области — 66,43%;

в Херсонской области — 63,58%.

Таким образом, всенародное голосование может быть зарегистрировано как состоявшееся.

Всё законно

Международные наблюдатели из ЕС и США, Сербии, Бразилии, Южной Африки, Венесуэлы и Египта присутствуют на референдумах и подтверждают, что процесс в целом проходит без нарушений.

Независимая журналистка Соня ван ден Энде из Нидерландов в беседе с ТАСС прокомментировала своё впечатление от референдума в ЛНР:

"Я вижу свободное волеизъявление людей, всё прозрачно. В западных СМИ всё изображается так, что референдум проводится под давлением, что солдаты с автоматами заставляют людей голосовать, но я не вижу здесь ничего подобного. Всё законно".