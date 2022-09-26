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Собчак высмеяла Шнурова за отъезд за границу: "Непохожее на Донбасс место"

Общество

Ксения Собчак рассекретила местонахождение музыканта Сергея Шнурова. По словам журналистки, "настоящий патриот" обосновался в городке Болье-Сюр-Мер в Монако.

Собчак высмеяла Шнурова за отъезд за границу: "Непохожее на Донбасс место"

Собчак поиронизировала по поводу пребывания лидера группы "Ленинград" за границей.

"Ух, какой труп медийного образа несёт мимо меня река", — написала Ксения в своём микроблоге.

Журналистка упрекнула Шурова за то, что он полюбил "петь за кремлёвские деньги". Собчак рассказала, что за границей артиста увидела её подруга. Собчак назвала музыканта начинающим и успешным пропагандистом и добрым другом бизнесмена Евгения Пригожина.

"Прекрасное живописное место в нескольких километрах от Монако, совсем непохожее на Донбас. Сюда на обед любили заплывать на яхтах те самые ненавистные с некоторых пор Серёге олигархи. Но это же другое, верно?" — поделилась своими мыслями звезда ТВ и интернета.

Ранее сообщалось, что рэпер Тимати, который проявлял активную патриотическую позицию, отправился в Узбекистан после объявления о частичной мобилизации.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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