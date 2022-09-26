Эксперт о том, как избежать трагедий, подобных ижевской: "Надо работать всем"

Президент Ассоциации предприятий безопасности "Школа без опасности" Сергей Саминский в беседе с Pravda.Ru прокомментировал трагедию, случившуюся 26 сентября в школе города Ижевска, где психически больной мужчина открыл стрельбу по учащимся и педагогам.

Саминский выразил соболезнования семьям погибших, и с сожалением констатировал, что подобные трагедии не исключены в будущем по причине недостаточного финансирования охранных мероприятий, а в ряде случаев — его полного отсутствия, а также невыполнения профессиональных стандартов обеспечения охраны образовательных организаций.

Эксперт объяснил, что в каждой образовательной организации должен быть обеспечен комплекс по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости. В идеале, при наличии и должном функционировании этого комплекса потенциальный террорист будет задержан в течение 4-5 минут.

Саминский рассказал, как работает такой комплекс. Охранник или оператор видеонаблюдения должен распознать, увидеть на внешнем периметре неадекватного человека — подражателя, который, как правило, одет в чёрную одежду, балаклаву, ботинки берц.

"Внешний периметр должен быть закрыт — калитка, ворота, иметь замок, видеодомофон, чтобы были заданы вопросы на внешней линии и одновременно нажата кнопка. Вот задача всего этого комплекса — 4,5-6 минут продержать его там, не дать войти в школу до прибытия наряда Росгвардии. Во всех школах обязательно наличие кнопки экстренного вызова наряда Росгвардии. В Москве наряд Росгвардии вызывается в среднем, наверное, раз 15-20 в месяц и прибывает в течение 4-6 минут. Если это будет все выполнено, тогда есть шансы предотвратить страшную трагедию", — уверен Саминский.

Эксперт подчеркнул, что так должно быть в каждом учебном заведении, а в реальности "каждый чего-то не дорабатывает".

"Безопасность, антитеррористическая защищенность школы, охрана школы — все это громадный комплекс, где при наличии слабых звеньев есть пробелы. Для того чтобы не было этих пробелов, надо работать всем", — подчеркнул эксперт.

В мотивах ижевского стрелка Саминский посоветовал не искать прошлых обид. Эксперт считает, что в случившемся виноват целый комплекс причин: психическая болезнь, которая обострилась осенью, отсутствие контроля за соцсетями, доступность оружия и информации, желание подражать, агрессивные компьютерные игры, и т. д.

Утром 26 сентября неизвестный, одетый в майку с нацистской символикой, открыл стрельбу в школе Ижевска. Среди 13 жертв трагедии семь человек — школьники.