Около 400 человек освободили от частичной мобилизации в Крыму

Около 400 мобилизованных крымчан вернулись домой после того, как были призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом проинформировал глава службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Крыма Виктор Фесенко.

По его словам, мобилизованные доказали при помощи документов, что их возраст не соответствует заявленному в рамках первой волны частичной мобилизации.

"В настоящее время вернули после призыва порядка 400 человек. Их привезли, а они доказали документально, что там по возрасту не подходят. В первый день 300 с чем-то, во второй день 12 и так далее. Порядка 400 человек освободили от мобилизации уже на местах после их призыва", — сказал Фесенко в эфире телеканала "Крым 24".

Начальник службы по мобилизационной работе напомнил, что сотрудники МВД и МЧС, находящиеся на спецучёте, призваны не будут.