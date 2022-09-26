Виктор Попов, военный комиссар города Энгельса, находящегося в Саратовской области, заявил, что готов отправиться в зону боевых действий на Украину, защищая свою родину с оружием в руках.
59-летний Попов рассказал Telegram-каналу "Время саратовское", что в своё время принимал участие в боевых действиях, и по приказу Родины готов делать это снова, невзирая на возраст.
Также военком призвал жён и девушек поддерживать своих мужчин, которые сейчас в этом нуждаются.
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