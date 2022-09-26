По словам главы Республики Коми Владимира Уйбы, он будет сам лично реагировать на все поступающие жалобы, касающиеся неправомерных действий военкоматов на фоне частичной мобилизации, объявленной в РФ.
"На фоне новостей, которые приходят из других регионов, хочу вам ответственно заявить, что любое нарушение в рамках частичной мобилизации, жалобы на ошибки сотрудников военкоматов республики я буду рассматривать лично", — пообещал Уйба в своих соцсетях.
Глава региона добавил, что мобилизованные по ошибке непременно будут отправлены обратно, домой.
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