Глава Коми дал обещание о личном рассмотрении жалоб на военкоматы

По словам главы Республики Коми Владимира Уйбы, он будет сам лично реагировать на все поступающие жалобы, касающиеся неправомерных действий военкоматов на фоне частичной мобилизации, объявленной в РФ.

"На фоне новостей, которые приходят из других регионов, хочу вам ответственно заявить, что любое нарушение в рамках частичной мобилизации, жалобы на ошибки сотрудников военкоматов республики я буду рассматривать лично", — пообещал Уйба в своих соцсетях.

Глава региона добавил, что мобилизованные по ошибке непременно будут отправлены обратно, домой.