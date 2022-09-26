В Башкирии россияне возмутились выплатой детям войны: "Звучит как насмешка"

Жители Башкирии прокомментировали решение руководителя российского региона Радия Хабирова передать детям войны по тысяче рублей. По словам местных журналистов, многие граждане назвали эту меру поддержки "позором".

"Звучит как насмешка, как унижение", — отметила дочь 83-летней пенсионерки Гульнара, слова которой приводит mkset.ru.

По данным издания, Владислав в соцсети заявил, что выплата напоминает анекдот. Людмила обвинила чиновников в жадности. Как подчеркнул Иван, детей войны осталось немного.