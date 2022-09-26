СМИ сообщили о "списках Беглова" на исключение из мобилизации

В Петербурге курсируют слухи о "списках Беглова", якобы избавляющих от частичной мобилизации близких родственников чиновников из Смольного, в особенности — их детей.

В Telegram-канале "Политический мусорщик" упоминают, что в стоп-лист для военкомов могут попасть и "простые смертные", но за деньги — по информации источников канала, цена за избавление от повестки начинается от 250 тысяч рублей.

"В списке около двух тысяч фамилий. Стоимость включения в список (для простых смертных) — от 250 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Данные не имеют документальных подтверждений, но в сетевых пабликах открыто обсуждают существование неких "списков Беглова" с фамилиями сыновей высокопоставленных региональных чиновников, которые якобы курсируют по военкоматам. Петербуржцы, которые участвуют в обсуждении, склонны доверять этой информации, и мало кто сомневается в желании и возможности приближенных губернатора Александра Беглова увести своих детей и других родственников от частичной мобилизации.

Призывную комиссию по частичной мобилизации создали в городе 21 сентября, ее возглавляет губернатор Александр Беглов, его заместитель — военный комиссар города Сергей Качковский. Ранее в Смольном опровергли слухи, что якобы на время мобилизационных мероприятий запрещено покидать город без разрешения военного комиссариата.