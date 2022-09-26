Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент нет никаких решений по поводу возможного закрытия границ из-за частичной мобилизации в РФ.
Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал российские власти запретить гражданам, находящимся в призывном возрасте, покидать территорию России.
Также стало известно, что Грузия в скором времени закроет границу для россиян, которые массово въезжают в страну, чтобы избежать призыва в рамках частичной мобилизации в РФ.
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Ядерное оружие для нанесения удара по территории России Киев может позаимствовать у Израиля или КНДР, считает украинский журналист и историк Климовский.