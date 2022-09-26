Песков высказался по поводу возможного закрытия границ из-за мобилизации

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент нет никаких решений по поводу возможного закрытия границ из-за частичной мобилизации в РФ.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал российские власти запретить гражданам, находящимся в призывном возрасте, покидать территорию России.

Также стало известно, что Грузия в скором времени закроет границу для россиян, которые массово въезжают в страну, чтобы избежать призыва в рамках частичной мобилизации в РФ.