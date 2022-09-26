Поступающие в магистратуру после бакалавриата сохраняют отсрочку от призыва

За студентами, которые поступают в аспирантуру, сохраняется отсрочка от частичной мобилизации, при условии, что во время обучения на бакалавриате у них была военная кафедра. Если же они решают продолжить обучение на специалитете, отсрочки от призыва у них больше не будет. Об этом пишет newizv.ru.

Если выпускник ВУЦ (военно-учебный центр, ранее — военная кафедра — Прим. ред.) после бакалавриата продолжает обучение по программе магистратуры, отсрочка от призыва сохраняется. Если же он идёт обучаться по программе специалитета, то теряет право на отсрочку, — отметило издание.

Ранее было сказано, что учащиеся, которые получают первое высшее или среднее образование по очной или очно-заочной форме, призываться в рамках частичной мобилизации не будут.