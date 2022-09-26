Челябинские мужчины спешно оформляют доверенности на своих близких

В офисах нотариусов Челябинска в прошедшие выходные наблюдался настоящий аншлаг. Длинные очереди к юристам объясняются частичной мобилизацией, объявленной в РФ, пишет kursdela.biz.

Почти все, кто пришёл к нотариусу в выходные, хотел оформить доверенности на членов своей семьи, посредством которой жена или другой близкий родственник получает возможность на совершение сделок с имуществом.

Мужчины, оформляющие доверенность, переживают, что в случае их мобилизации и непредвиденных обстоятельств в зоне спецоперации их семьи могут остаться без денег и доходов. Поэтому те, кто попадает под частичную мобилизацию, хотят перестраховаться и сделать так, чтобы у их родных была возможность совершать операции с имуществом, пока их не будет рядом.