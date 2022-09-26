Глава Чувашии Николаев: после стрельбы в школе Ижевска пропускной режим усилят

Согласно заявлению главы Республики Чувашия Олега Николаева, власти намерены усилить пропускной режим в школах региона после стрельбы, открытой неизвестным в школе города Ижевска.

"Дал поручение усилить пропускной режим в школах и других образовательных организациях Чувашии. Рассчитываю, что к этому процессу подключатся МВД по Чувашской Республике и Управление Росгвардии по Чувашской Республике", — заявил Николаев в своём Telegram-канале.

Глава Республики выразил соболезнования родным тех, кто погиб в результате трагедии, и пожелал всем россиянам быть внимательнее друг к другу и к детям в частности.

26 сентября в результате стрельбы в ижевской школе №88, устроенной неизвестным в майке с нацистской символикой, по последним данным, погибло 13 человек, из них семь человек — дети.