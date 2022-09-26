Экс-заведующая поликлиникой в Приморье подозревается во взяточничестве

Следственный комитет Приморского края подозревает бывшую заведующую поликлиникой в Хасанском районе во взяточничестве. Предполагается, что женщина оказывала незаконные услуги пациентам в обмен на денежные средства.
Среди вероятных покупателей таких услуг были кандидаты в автомобилисты и местные жители, которые захотели приобрести оружие.
"Всего выявлено пять эпизодов преступной деятельности подозреваемой. Фигурантка дела обвиняется в халатности и мелком взяточничестве", — сообщает vostokmedia.com.
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