Экс-заведующая поликлиникой в Приморье подозревается во взяточничестве

Следственный комитет Приморского края подозревает бывшую заведующую поликлиникой в Хасанском районе во взяточничестве. Предполагается, что женщина оказывала незаконные услуги пациентам в обмен на денежные средства.

Среди вероятных покупателей таких услуг были кандидаты в автомобилисты и местные жители, которые захотели приобрести оружие.

"Всего выявлено пять эпизодов преступной деятельности подозреваемой. Фигурантка дела обвиняется в халатности и мелком взяточничестве", — сообщает vostokmedia.com.