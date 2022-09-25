США анонсировали новый пакет санкций против РФ в ответ на референдумы

Проводимые на подконтрольных России территориях Украины референдумы подтолкнули США к принятию нового пакета антироссийских санкций.

Новые ограничительные меры против России, по словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, являются ответом на проводимые РФ референдумы в Донбассе и на других подконтрольных России территориях.

Редактор Radio Free Europe Рикард Йозвяк рассказал, что восьмой пакет санкций ЕС против России, вероятно, не будет включать ограничение на нефть.

Журналист объяснил, что новый пакет санкций с большой долей вероятности будет включать ограничения на химикаты, технику и сталелитейную продукцию. Также они могут коснуться организаторов референдумов.

Ранее сообщалось, что производство соли в России может остановиться из-за действий Казахстана.